Eerste Brusselse gebruikersruimte voor drugsverslaafden is één maand open: "Mensen vinden stilaan de weg"

"We krijgen elke dag gemiddeld 25 à 30 mensen op bezoek", weet Nicolas De Troyer, van vzw Transit die de ruimte uitbaat. "Ze kunnen hier langskomen bij een dokter of een verpleegster, een afspraak maken met een sociale werker, maar ook op een veilige manier hun drugs gebruiken door ze in te spuiten of te roken."

"Het is zeker niet onze bedoeling om aan te zetten tot druggebruik", wilt De Troyer duidelijk stellen. "We werken dan ook alleen maar samen met mensen die al een verslaving hébben. De politie patrouilleert ook geregeld in de wijk om te voorkomen dat dealers hier komen aankloppen om drugs te verkopen." Om gebruik te mogen maken van de gebruikersruimte moeten mensen ook aan een aantal voorwaarden voldoen. "Ze moeten meerderjarig zijn en een problematisch gebruik hebben van harddrugs. Ook na het gebruik kunnen mensen in een aparte ruimte blijven zodat we hen kunnen opvolgen."