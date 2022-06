Eerste Jobdag Provinciaal Onderwijs Limburg in Hasselt

Koen Coenen legt uit waarom de jobdag al in juni wordt georganiseerd: “We weten nu al dat we minstens 50 fulltimers zoeken voor september en willen goed anticiperen op het lerarentekort.” Johan Van Ransbeek, directeur van de provinciale school in Diepenbeek, valt hem bij: “Voorheen hadden we tijd tot medio augustus om leerkrachten te vinden, maar we voelen dat we nu al voor 30 juni mensen moeten aanspreken.”