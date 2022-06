Vernieuwd Wintercircus in Gent opent na 30 jaar opnieuw de deuren met expo over het gebouw zelf

Na een kwarteeuw leegstand is het zover. Het voormalige Wintercircus in Gent opent opnieuw de deuren. Na het Nieuw Circus en garage Mahy, krijgt het Wintercircus een nieuwe invulling als een veelzijdige ontmoetingsplaats van technologie en entertainment. Aan en in het gebouw is vijf jaar lang gewerkt, maar het is nog niet helemaal af. Toch kan je er vanaf vrijdag terecht voor een tentoonstelling met objecten en projecties die de geschiedenis van het unieke gebouw tonen. De tentoonstelling 'Wat een cirk' is gratis.