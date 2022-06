Eiken op Begijnenvest in Herentals worden dan toch niet gekapt

De Begijnenvest in Herentals is heel bekende dreef met bijzonder oude bomen. "De stad had de intentie om die te rooien in het kader van een beheersplan. Die bomen waren aan vervanging toe", zegt schepen voor Groen en Milieu Pascal Van Nueten (N-VA). "De dreef moest ook hersteld worden. Daarom had de stad een omgevingsvergunning aangevraagd om de bomen te kappen. Destijds stonden er 200 bomen op de dreef, nu nog 40, en we dachten dat het wijs was om die te rooien en alles nieuw aan te planten."