Ex-doelman Jean-Marie Pfaff wordt ereburger van Beveren

Dat Beveren ereburgers aanstelt, is relatief nieuw voor de gemeente: "We proberen het nieuwe reglement stilletjes aan in te vullen. Nog niet zo lang geleden is pater E.H. Jeroom Heyndrickx uitgeroepen tot ereburger. Nu gaan we stapsgewijs andere mensen het ereburgerschap aanbieden. En Jean-Marie Pfaff is dan wel een wereldburger, hij is altijd Bevernaar gebleven in hart en nieren. Hij voldoet aan alle criteria om ereburger te worden", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).