270 "coronaterrassen" mogen blijven staan in Gent: "Grotere terrassen maken stad gezelliger"

Onder andere op het Sint-Baafsplein komen de terrassen sinds twee jaar tot bijna op het midden van het plein. "Het is de bedoeling dat die terrassen zo kunnen blijven staan voor de komende negen jaar", gaat Bracke verder. Tegelijk met het nieuwe terrasreglement, heeft Gent ook een aangepast draaiboek gemaakt om efficiënter te optreden in geval van overlast. "We hebben meer en meer een buitencultuur - wat op zich heel fijn is - maar een terras tot in de late uurtjes is niet voor iedereen aangenaam. Daarom proberen we samen te kijken met de buurt hoe de terrassen het best georganiseerd kunnen worden, zodat zij geen overlast ervaren."