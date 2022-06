Gigantische wachtrijen op de Meir voor pop-upwinkel omstreden kledingwinkel Shein

De Chinese webshop Shein opent vandaag een pop-upwinkel in de Leysstraat in Antwerpen. Voor openingstijd stond er al een gigantische wachtrij van ruim 100 meter op de naburige Meir. Ook veel Nederlanders hadden speciaal de grens overgestoken. De fysieke winkel van Shein zal slechts vier dagen te bezoeken zijn. Je kan er nochtans niets kopen. Het is een showroom waar klanten naar de collectie kunnen kijken. Via een QR-code kunnen ze de stukken dan online bestellen. Iets wat niet alle belangstellenden in de rij op voorhand wisten.