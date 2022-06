Amerikaans bedrijf pompt 300 miljoen euro in groene waterstoffabriek in Antwerpse haven: wat is het belang?

Het Amerikaanse bedrijf Plug Power gaat in de haven van Antwerpen een nieuwe fabriek bouwen waar groene waterstof zal worden gemaakt, goed voor een investering van 300 miljoen euro. Het contract is ondertekend tijdens de Belgische handelsmissie in de VS. Hoe belangrijk is groene waterstof? Wat kunnen we ermee doen? En is het eigenlijk wel nuttig om zelf groene waterstof te produceren?