Historische Nottebohmzaal van Erfgoedbibliotheek Antwerpen gaat tijdelijk open voor publiek

Vanaf volgende week krijgen Antwerpenaren en toeristen de kans om deel te nemen aan een gegidste rondleiding in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Dat is een unieke kans omdat de historische zaal normaal gezien gesloten blijft. Ze werd in de negentiende eeuw geschonken aan Antwerpen door de Duitse familie Nottebohm en wordt één van de mooiste historische zalen van België genoemd.