Na de "diepste spijt" van koning Filip: welke invloed zullen zijn woorden op relatie Congo-België hebben?

"Het valt mij op dat hij scherper is over het koloniale systeem", stelt Nadia Nsayi vast. "Hij noemt woorden als paternalisme, discriminatie en racisme. Dat is belangrijk omdat wij allemaal in een samenleving zijn opgegroeid waarin het koloniale project altijd werd verdedigd, namelijk door te verwijzen naar Belgen die goede dingen hebben gedaan."

"Het kan wel dat bepaalde mensen met goede intenties naar Congo zijn gegaan, maar het punt is dat het koloniale systeem een fout, onmenselijk en onrechtvaardig systeem is geweest. Ik vind dat de koning dat nu ondubbelzinnig heeft erkend." Belangrijk voor de toekomst, denkt Nsayi. "Dat betekent dat als we een toekomst tussen onze twee landen of onder elkaar hier willen dat we ook werk moeten maken van de strijd tegen discriminatie en racisme."

Het is Idesbald Goddeeris opgevallen dat koning Filip ook een aantal zaken niet heeft benoemd. "Het koloniale geweld heeft hij niet vermeld, en er wordt ook altijd gezwegen over de enorme geldstromen en de winsten die in Congo zijn gemaakt."