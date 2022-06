Hond gered en gereanimeerd uit brandend appartement in Brugge, dier had zelfs geen hartslag meer

De brand werd woensdagmorgen even na 8 uur opgemerkt. Het vuur ontstond in de keuken van een dakappartement in de Dudzeelsesteenweg in Brugge. De bewoner was niet thuis, maar de buren vertelden de brandweer dat er nog een grote hond binnen was.



De brandweermannen beukten de deur in en ze vonden de hond op de grond. Het dier had geen hartslag meer. Daarop besliste de brandweer om de hond te reanimeren. Het dier kreeg een hartmassage en zuurstof. Met succes, want niet veel later begon de hond weer zelf te ademen. De hulpdiensten brachten de hond daarna naar een dierenarts.

Ondertussen werd ook het vuur in de keuken geblust. Maar de keuken zelf brandde uit. In het appartement zelf is de rookschade groot. Het is dan ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De bewoner moet nu op zoek naar een ander verblijf.