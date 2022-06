Hotelgasten van casino Middelkerke mogen geen gratis jeton krijgen voor speelzaal

Burgemeester Dedecker tilt niet zwaar aan de uitspraak van de Raad van State. "Het is een correcte beslissing en we zullen ons huiswerk opnieuw maken. We bekijken hoe we het juridisch best oplossen. Misschien komt er een nieuwe aanbesteding voor het hotel van het casino. Maar dat is niet erg want er is nog tijd genoeg."

Dedecker zegt nog dat er geen gevolgen zijn voor de timing van het nieuwe casino van Middelkerke. Dat moet eind volgend jaar opengaan. De bouw is intussen al een tijd bezig.