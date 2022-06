Nieuwe huiszoeking in Oostende in verdwijningszaak van 21 jaar geleden

In 2001 verdween Bredenaar Ringo Deman. 25 was hij toen hij verdween en hij was nog maar net in Oostende komen wonen, in een flat aan het Mac Leodplein die hij deelde met anderen. Op de avond van zijn verdwijning was hij naar een vriend getrokken, zijn beste vriend. Die had nog maar net een nieuwe relatie en dat zinde Ringo niet. Hij had een reputatie om bezitterig te kunnen zijn in vriendschapsrelaties. De ontmoeting eindigde in ruzie. Ringo vertrok boos en zei dat hij zelfmoord zou plegen. Daarna werd hij nooit meer teruggezien.