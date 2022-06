In Overijse kan je vanaf deze maand picknickmanden bestellen tijdens wandel- en fietstochten: "Zo streek herontdekken"

In het teken van de Parkenparade in Vlaams-Brabant, lanceert de gemeente dit jaar het concept 'Picknicken in Overijse'. De bedoeling is om streekproducten in de kijker te zetten. "De mand is gevuld met tafeldruiven, schuimwijn en kaastaart uit de Druivenstreek, maar ook met veel andere streekproducten uit Vlaams-Brabant", vertelt Lynn Debecker van de dienst Vrije Tijd. "We willen mensen na corona terug onze mooie groene gemeente laten herontdekken. Je kan de mand laten leveren tijdens een wandeling of fietstocht bijvoorbeeld. De eerste twintig bestellingen krijgen er nog een gratis fles schuimwijn bij."