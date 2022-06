Vluchtende inbreker in Beersel bedreigt achtervolgers met machete

De politiezone Zennevallei raadt naar aanleiding van dit incident af om inbrekers te achtervolgen. "Als je inbrekers betrapt bel je best meteen de politie via het noodnummer 101", vertelt woordvoerster Anneleen Adang. "Als je de dieven wil afschrikken, maak dan lawaai, steek de lichten aan of open een deur. Mogelijk gaan ze vluchten, want dieven gaan niet graag de confrontatie aan."

Voorts raadt Adang aan om vooral te observeren: "Kijk goed naar persoonlijke kenmerken zoals kleding, haarkleur, grootte, de schoenen en schat de leeftijd. Als de dief vlucht, probeer dan ook te onthouden welke richting hij uitging en eventueel met welk vervoersmiddel. Een nummerplaat en het model van de vluchtwagen zijn ook belangrijk."

"Een dief zelf achterna gaan raden we af omdat de risico's te groot zijn", stelt Adang nog. Je weet nu eenmaal nooit wie je voor je hebt staan. Bel de politie en laat hen hun werk doen. Zij zijn daarvoor opgeleid."