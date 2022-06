Kerkfabriek Opgrimbie wil nog dit jaar starten met "Fietsen door de kerk": een pad van voor naar achter door de kerk

Het plan van "Fietsen door de kerk" is drie jaar geleden voor het eerst voorgesteld, bij de opmaak van het kerkenplan voor Opgrimbie. Het was en is nog altijd de bedoeling een fietspad door de kerk te laten gaan, waarbij de kerk eigenlijk opgesplitst wordt.

De rechterzijbeuk van de kerk wordt eigenlijk afgescheurd, en daar wordt dan "Fietsen door de kerk" gerealiseerd, zegt Michel Vandeurzen, voorzitter van de kerkfabriek. "De kerk wordt zo ook een verbinding tussen de verstedelijkte voorkant van de kerk en de achterkant waar je uitzicht hebt op het platteland."