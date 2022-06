Stemming over historische Europese klimaatwetten draait uit op fiasco: belangrijkste voorstel afgekeurd

Het belangrijkste voorstel dat vanmiddag op tafel lag: De herziening van het huidige ETS-systeem. Het gaat om een heel complex systeem, maar simpel gezegd bepaalt ETS hoeveel bedrijven mogen uitstoten (wie er alles over wil weten kan hier terecht).



Het ETS-systeem gaat over elektriciteitscentrales, de zware industrie (denk maar aan staal- of cementfabrieken) en de luchtvaart (binnen de EU). Die zijn samen verantwoordelijk voor 40 procent van de uitstoot. Het systeem heeft gewerkt: de uitstoot in bedrijven onder het ETS-systeem is gedaald.