Koning Filip betuigt "diepste spijt" in Congo: "Koloniale regime was gekenmerkt door discriminatie en racisme"

In een langverwachte toespraak voor het parlement van Congo heeft koning Filip zijn "diepste spijt" betuigd voor de wandaden uit het koloniale verleden. Hij herhaalde daarmee de spijtbetuiging die hij twee jaar geleden neerschreef in een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi, al ging hij nu wel meer in detail in op wat verkeerd ging. Echte excuses kwamen er niet.