Oorzaak zieke leerlingen en begeleiders op sportklassen in Blankenberge bekend: "Alles wijst op norovirus"

In totaal werden 26 leerlingen en 8 begeleiders uit twee basisscholen ziek op sportklassen in Blankenberge. De deelnemers verbleven in een centrum van Sport Vlaanderen, dat het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van Voedselketen daarna heeft ingelicht. Ter plaatse lieten de instanties stalen nemen. Uit die van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt nu dat het norovirus wellicht de oorzaak is.

"We hebben het norovirus teruggevonden in de stalen van één van de personen in het jeugd- en sportkamp in Blankenberge", vertelt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Dat wijst erop dat de vele zieke gevallen in dat kamp waarschijnlijk allemaal veroorzaakt zijn door dat norovirus. Het is een type virus dat lang kan overleven in een omgeving bijvoorbeeld op klinken en ook heel besmettelijk is en dat maakt dat waarschijnlijk alle zieken op dat kamp door het norovirus zijn aangestoken."