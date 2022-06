Waarom het de komende jaren voor starters moeilijker wordt om genoeg te lenen voor een woning

Elke woning die verkocht of verhuurd wordt, moet een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.

Op dat document staat een score, een getal dat aangeeft hoeveel energie (uitgedrukt in killowattuur) de woning verbruikt per vierkante meter vloeroppervlak. Hoe lager de EPC-score, hoe minder energie er nodig is om de woning te verwarmen.

De EPC-scores worden op een schaal gezet, van A+ tot en met F, waarbij een woning met een energielabel A+ helemaal niets verbruikt en een woonst met een F-label meer dan 500 killowattuur per vierkante meter per jaar verbruikt.

Het is de bedoeling dat tegen het jaar 2050 alle woningen het energielabel A hebben en dus klimaatneutraal zijn.