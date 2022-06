Lijkenruil met Rusland? Oekraïne krijgt 210 lichamen van strijders uit Marioepol terug

Cholera wordt veroorzaakt door een bacterie, die goed gedijt in brak water en zeewater. Het komt voor waar er minder hygiëne is en kan heel snel verspreiden. Bij een goede behandeling, is de kans op overlijden klein. Maar die "goede behandeling" is uiteraard bijna onbestaande in een stad die aan flarden geschoten is. De lijken die nog onder het puin liggen, verspreiden an sich niet echt ziektes, daarvoor moeten we vooral kijken naar het vervuilde water.