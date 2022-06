Meer dan 3 maanden verkeersellende in de buurt van de Kempische Brug in Hasselt

Er zal verkeer in beide richtingen mogelijk blijven, maar dan wel over versmalde rijstroken waar maar 30 kilometer per uur mag gereden worden. En dat zal voor sterk vertraagd verkeer zorgen. Automobilisten krijgen dan ook de raad om de brug te mijden en via alternatieve wegen naar Hasselt te rijden. 'Wie uit Noord-Limburg komt rijdt best via de E314 vanaf Houthalen-Helchteren richting Lummen en dan via de E313 naar Hasselt. Wie uit Oost-Limburg komt rijdt best via de Westerring in Genk en dan de Boudewijnlaan en de Universiteitslaan naar Hasselt" raadt Liliane Stinissen aan.