Mysterieuze magnetische onregelmatigheid in oceaan betekent niet dat de magnetische polen weldra gaan omkeren

"We hebben veranderingen in het magnetisch veld van de aarde gedurende de afgelopen 9000 jaar in kaart gebracht en anomalieën zoals die in de zuidelijke Atlantische Oceaan zijn waarschijnlijk terugkerende fenomenen die gelinkt zijn aan overeenkomstige variaties in de sterkte van het magnetisch veld van de aarde", zei Andreas Nilsson, een geoloog aan de Lund universitet en een van de auteurs van de studie.

De resultaten van de studie zijn gebaseerd op analyses van verbrande archeologische artefacten, vulkanische stalen en boorkernen van sedimenten, die allemaal informatie bevatten over het magnetisch veld van de aarde. Het gaat onder meer om aardewerken potten die verhit zijn geweest tot boven 580 graden Celsius, vulkanische lava die hard geworden is en sedimenten die afgezet zijn in meren of in de zee.

Die objecten werken als tijdscapsules en bevatten informatie over het magnetisch veld in het verleden. Door erg gevoelige instrumenten te gebruiken, waren de onderzoekers in staat de magnetiseringen te meten en de richting en de sterkte van het magnetisch veld te reconstrueren voor specifieke plaatsen en tijdstippen.

"We hebben een nieuwe modeleringstechniek ontwikkeld die deze indirecte waarnemingen uit verschillende perioden en plaatsen samenbrengt in één globale reconstructie van het magnetisch veld gedurende de afgelopen 9000 jaar", zei Nilsson.