Onbrandbaar boek "The handmaid's tale" geveild voor 120.000 euro in strijd tegen censuur 

Volgens PEN werden vorig jaar 1.568 boeken verbannen in scholen in 26 Amerikaanse staten. Het tempo waaraan boeken verbannen worden is verontrustend, schrijft de organisatie. Zeker omdat veel censoren zich in de eerste plaats richten op boeken over racisme, gender en seksuele geaardheid. Die zijn vaak geschreven door auteurs van kleur en LGBTQ+, die een belangrijke rol spelen in de lessen over sociale ongelijkheid, geschiedenis en seksualiteit.