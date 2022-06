Ondanks torenhoge inflatie stellen heel wat gemeenten in Vlaams-Brabant geplande investeringen niet uit

Inflatie, de stijging van grondstofprijzen,... de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voelen ook gemeenten in Vlaams-Brabant in hun portemonnee. Toch worden geplande investeringen in de meeste gemeenten niet afgelast. Behalve in Sint-Pieters-Leeuw, daar werd zo'n drie maand geleden gestart met een denkoefening over welke investeringen in het meerjarenplan ze wel en niet zouden uitvoeren.