Onderzoek naar vergiftiging van zanger Andrei Lugovski wordt stopgezet: "Als ik blijf piekeren, word ik mentaal gek" 

De Oostendse tenorzanger, bekend van Idool, belandde in 2018 in het ziekenhuis na vergiftiging. Hij lag zelfs een tijd in coma. Lugovski bleek thalium in zijn bloed te hebben, een stof die ook in rattenvergif zit. Er werd een onderzoek gestart, onder meer naar een paar vrouwelijke superfans van de zanger. Lugovski en zijn advocate lieten later zelf een haarstaal van een vriendin onderzoeken, want ook zij zou vergiftigd zijn volgens de zanger. Geen van de pistes leidde tot identificatie van een dader of daders en dus zette het parket het onderzoek stop.