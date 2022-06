Twee jonge ooievaars in Webbekoms Broek overleden na noodweer: "Dit hadden we echt niet verwacht"

"Na de zware regenval merkten we plots dat er maar twee van de vier jongen hun kopje bovenstaken in het nest", legt Erik Spiessens van het bezoekerscentrum Webbekoms Broek uit. "We waren ongerust en besloten om een kijkje te gaan nemen in het nest. Daar zagen we meteen één jong dood onder de nestpaal liggen."

De vrees is nu dat ook het tweede jong overleden is ten gevolge van de zware regen van afgelopen zondag. Het jonge dier is sindsdien niet meer gezien. "De jongen zijn nu een vijftal weken oud en worden komend weekend geringd. Eigenlijk zijn de nieuwe ooievaars intussen al halfvolwassen. Ze zullen over een paar weken uitvliegen. Dit hadden we dus helemaal niet verwacht", aldus nog Spiessens.