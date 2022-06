Demir breidt risicozone voor wolvenschade uit Ook veehouders uit het noorden van Antwerpen krijgen financiële steun bij bescherming tegen wolven

“We stellen vast dat wolven momenteel vooral migratieroutes volgen die hen via het noorden van Antwerpen naar Vlaanderen leiden. Wolven zijn ook meermaals gesignaleerd in de omgeving van het grenspark Kalmthoutse Heide, met zelfs een langdurig verblijvend exemplaar tijdens de winterperiode. Ik heb daarom beslist om veehouders ook in een perimeter rond dit natuurgebied te ondersteunen. Door de verruiming van de perimeter kunnen nu professionele veehouders beroep doen op de ondersteuning via de landbouwadministratie en kunnen amateurhouders van kleinvee een subsidiedossier indienen bij het agentschap voor Natuur en Bos. Preventie is een belangrijke sleutel tot het succesvol samenleven met wolven. Deze ondersteuning moet veehouders helpen hun veerasters wolfwerend te maken", zegt Demir.