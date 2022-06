Oostendse school De Studio brengt plastic vervuiling in natuurreservaat IJzermonde in Nieuwpoort in kaart

“Vandaag verzamelen we samen met een klas uit Oostende afval in de IJzermonding”, vertelt professor Gert Everaert van het VLIZ. “Dat gebeurt volgens een methode die uit Duitsland is komen overwaaien en voor de eerste keer in ons land wordt uitgevoerd. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen het afval dat zich in de omgeving van het wateroppervlak bevindt en de vervuiling in het water zelf. Een gespecialiseerd team onderzoekt vervolgens de herkomst van het afval."

Het onderzoek is belangrijk om de gepaste maatregelen te nemen om de afvalberg richting de oceanen in te perken. "Dat dit eerste onderzoek uitgevoerd wordt in de IJzermonding is niet toevallig. De IJzer is de enige rivier in ons land met een directe link naar de zee en bovendien speelt het spel van eb en vloed hier maximaal”, legt Everaert uit. “Ik verwacht aan onze kust ook veel plastic afval uit containers van de vele werven die zich er bevinden.”