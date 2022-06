Russische prijzenklopper opent eerste supermarkt van het land in Opwijk: "We zijn daar niet gelukkig mee"

Mere was vorig jaar al van plan om een vestiging op de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk te openen. In 2021 zouden in totaal 10 Belgische winkels open gaan, maar die plannen werden uitgesteld, tot nu. "Ze hebben de vergunning al aangevraagd in het voorjaar van 2021. Dus lang voor er van de oorlog sprake was", legt burgemeester Inez De Coninck (N-VA) uit. "Uiteindelijk lieten ze ons in april van dit jaar weten dat ze graag willen openen. De oorlog was toen nog maar net begonnen en er kwamen veel Oekraïense vluchtelingen naar ons land. We hebben toen gezegd dat we het gezien die context niet zagen zitten om de winkel te laten openen."