Productie van de Ouwegemse Fluitjes-snoepen was dit jaar géén fluitje van een cent 

Corona lijkt het land uit te zijn, maar dan toch nog niet in Kruisem. Het virus had enkele leden van het Comité d' Ouwegemse Fluitjes te pakken. Er waren dus minder handen om het gewone aantal van de rode snoepjes te kunnen maken voor het komend weekend. Dan vinden de Fluitjesfeesten plaats in Ouwegem. "Normaal zijn er elk jaar zowat 4.000 à 5.000 Ouwegemse Fluitjes te koop in de week vóór de Fluitjesfeesten, maar nu zijn er dat maar 1.000", zegt één van de ambachtslui Eric Michels.