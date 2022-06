Panos in station van Berchem weer open na muizenplaag

Voorlopig gaat de bestrijdingsfirma nog twee keer per week langskomen, om nieuwe problemen met muizen te voorkomen. "De muizen komen zeer waarschijnlijk van buitenaf. We gaan dus ook nog bekijken of er iets in de onmiddellijke omgeving moet gebeuren. Het belangrijkste is toch dat de oorzaak niet in de winkel ligt. Die is ook volledig ontsmet."