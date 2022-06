Parkeren in Gent wordt duurder: "De prijzen aanpassen aan de huidige inflatie"

Vanaf oktober zal je meer moeten betalen als je in Gent parkeert. Het leven wordt in het algemeen duurder, en parkeren wordt nu ook meer dan 10 procent duurder, zowel op straat en in de ondergrondse parkings. Daar is een eenvoudige reden voor, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen): "De inflatie is met 17 procent gestegen sinds we de parkeertarieven in 2016 vastlegden. Sindsdien hebben we de prijzen niet meer aangepast. We passen ze nu gewoon aan de inflatie aan."