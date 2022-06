Parket Oost-Vlaanderen wil jeugdkamer: "Voorkomen dat  jongvolwassenen hun kansen verspelen"

De opdracht van een parket is niet alleen de maatschappij zo goed mogelijk te beveiligen. Het is ook de bedoeling om jongeren de kansen te geven om hun leven zo goed mogelijk uit te bouwen. "En recidive of herval vermijden is daar een belangrijk onderdeel van", zegt Merchiers nog. Via een jeugdkamer kunnen ze meer begeleiding krijgen om hun probleem aan te pakken. Maar ze kunnen er ook kansen krijgen om hun talenten uit te bouwen en zo weer iets van hun leven te maken."