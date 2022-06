De Antwerpse lokale politie waarschuwt voor valse mails over verkeersboetes

De oplichters vinden is heel moeilijk. "We zetten er heel veel mensen op in, maar die criminelen werken dikwijls niet vanuit Antwerpen en zelfs niet vanuit België, maar via heel wat omwegen in het buitenland."

Al lukt het soms wel. "Vorige week hebben we 9 mensen gearresteerd die verdacht worden van fraude via banken. Ze hadden in totaal meer dan een miljoen euro gestolen. De inzet van de speurders loont dus soms wel. We vragen dan ook alle slachtoffers om zeker altijd aangifte te doen. Soms zijn ze beschaamd, maar dat is voor niets nodig. Die mails zien er ook vrij echt uit, zeker als je niet zo vaak een echte boete krijgt. En meer en meer verloopt natuurlijk ook digitaal. Dus het is begrijpelijk dat je denkt, dat boetes ook zo komen."