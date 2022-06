Plannen voor revalidatiecentrum in Lummen aangepast na protest van buurt en jeugdverenigingen

“Jaarlijks zijn meer dan 4.000 mensen in Vlaanderen het slachtoffer van een verkeers- of arbeidsongeval of medische aandoening waaraan ze een blijvende handicap overhouden." zegt Liesbeth Gestels van Accomoda. Met de realisatie van De Wijngaard wil Accomoda hen een aangepaste woning bieden. "Veel van die mensen komen voor een drempel te staan, de letterlijke drempel van hun huis, omdat dat niet meer aangepast is aan hun noden. Hier creëren we 75 wooneenheden voor die mensen." Het gaat vooral om mensen met een fysieke beperking.

Op het gelijkvloers van de gebouwen zijn praktijkruimtes voor therapie en revalidatie gepland. En die zullen voor alle Lummenaren opengesteld worden.

Het openbaar onderzoek over dit project loopt van morgen tot en met zaterdag 9 juli.