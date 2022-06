School in Izegem schrapt examens door lerarentekort: "Als we geen les kunnen geven, kunnen we niet evalueren"

De examens in middelbare scholen staan voor de deur. Maar de leerlingen van de Prizma Campus VTI in Izegem zullen alvast niet voor elk vak een examen voorgeschoteld krijgen. Van bepaalde vakken hebben de leerlingen niet voldoende les gekregen, omdat leerkrachten uitvielen tijdens het schooljaar en de school moeilijk vervanging vindt.

"Dat is bij ons het geval voor de vakken Nederlands en Engels in de derde graad", laat directeur Myriam Devriendt weten. "Als er geen les was, dan kan je de leerlingen moeilijk een examen geven. We hebben het proberen op te lossen door alternatieven zoals opdrachten. Maar uiteindelijk is het leerplan niet kunnen gevolgd worden. Dus is het niet juist om de leerstof over het hele jaar te evalueren."