Protest tegen ambachtelijke zone in Zonnebeke: "Wij zijn bang voor wateroverlast"

De gemeente Zonnebeke wil een ambachtelijke zone van vijf hectare neerplanten. Maar het is de provincie West-Vlaanderen die zal beslissen of de zone er wel degelijk mag komen en waar die dan precies moet komen. De inwoners konden de plannen al bekijken tijdens een infovergadering.

Burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) van Zonnebeke begrijpt de bezwaren van de inwoners. "Naar aanleiding van de infovergadering zouden we nu opteren om de ambachtelijke zone te verleggen van de Lotegatstraat naar de Martjesvaart. Dat is een stuk land dichter bij de autosnelweg. Qua mobiliteit kunnen we dan op de N37 aansluiten en hebben de inwoners van het Boudewijnpark en de Ieperstraat niet zoveel last meer", verklaart hij.