Mensen met psychische problemen doen proefsollicitatie om makkelijker "echt" te kunnen solliciteren na ziekte

“Ook in de hoofden van de deelnemers bestaan vooroordelen over werkgevers”, zegt medeorganisator Bruno Libbrecht, ergotherapeut in het Heilig Hart. “Ze zouden geen kans maken, het moet snel gaan, er is geen aanpassing. Wie een fysieke beperking heeft, kan perfect werken in een aangepaste werkomgeving. Voor mensen met psychische problemen moet er veel meer gezocht en afgestemd worden, want elke situatie is verschillend. Daardoor groeien die misverstanden en stigma’s. We zijn blij dat we dit nu na corona weer kunnen organiseren.”