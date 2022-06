Sportwerk Vlaanderen wil Vlaams-Brabant helpen om tekort aan redders op te vangen

"Wij hebben een uitgebreide poule met gekwalificeerde redders die we ter beschikking kunnen stellen aan alle zwembaden die daar nood aan hebben", vertelt Arne Cosyns van Sportwerk Vlaanderen. Onlangs gaf Ann Schevenels (Open VLD), de bevoegde gedeputeerde voor de Provinciale Domeinen in Vlaams-Brabant aan dat het niet evident is om genoeg redders te vinden voor de openluchtzwembaden in Kessel-Lo en Diest. Het tekort aan redders zorgt nu al voor beperktere openingsuren in het openluchtzwembad in domein Halve Maan in Diest. "Als we niet voldoende redders hebben, sluit ik niet uit dat we deze zomer de zwembaden enkele dagen zullen moeten sluiten", zei Schevenels daarover.