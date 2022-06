Antwerpse winkels testen nieuwe technologieën uit, robots en digitale schermen helpen klanten bij het shoppen

In samenwerking met Thomas More Hogeschool en gesteund door de Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wil de stad Antwerpen met het project “Smart Retail Area” meer klanten naar de winkels lokken. “Nieuwe, slimme technologieën maken het makkelijker voor klanten en succesvoller voor lokale handelaars”, zegt schepen voor Financiën, Koen Kennis (N-VA). “Zo blijven we aantrekkelijk als handelsplek en winkelstad. Nu is er een combinatie van online en fysiek winkelen en met dit project brengen we dat dichter bij elkaar.”