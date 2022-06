Socialistische vakbond ACOD kondigt staking aan bij politie voor verhoging koopkracht

De socialistische vakbond ACOD heeft een staking aangekondigd bij de politie. Die zal op 20 juni plaatsvinden met de steun van de christelijke vakbond ACV. Volgens de vakbonden is de koopkracht voor het politiepersoneel onvoldoende opgenomen in het loonakkoord dat in januari werd gesloten. De grootste politievakbond VSOA houdt voorlopig vast aan dat akkoord.