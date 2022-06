GO! scholengroep Gent organiseert speeddating voor leerkrachten: "Jaarlijks 300 vacatures in middelbare scholen"

Vanmiddag houdt de GO! scholengroep Gent haar jobevent GO! Teach, een soort van speeddatingevent tussen kandidaat-leerkrachten en scholen. Bedoeling is dat directies en kandidaat-leerkrachten elkaar ontmoeten. Zo wil het GO! onderwijs in Gent het dramatische leerkrachtentekort aanpakken, want jaarlijks zijn er 300 vacatures. "Positieve communicatie over het onderwijs is daarbij heel belangrijk", zegt Nathalie Vandenbossche van de scholengroep.