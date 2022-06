Speurders vallen opnieuw binnen bij PostNL, deze keer in Sint-Truiden

Het onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij PostNL loopt al een tijd. De huiszoeking vanmorgen in Sint-Truiden kadert in dat onderzoek, bevestigt het arbeidsauditoraat in Mechelen. Eerder waren er ook al huiszoekingen in andere vestigingen, in Willebroek, Wommelgem en Turnhout. Enkele topmensen van het bedrijf werden toen aangehouden op verdenking van criminele organisatie, mensenhandel en verboden terbeschikkingstelling. Die laatste verdenking komt erop neer dat ze personeel van andere firma's voor hen laten werken - een verboden vorm van onderaanneming.