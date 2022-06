Start renovaties VillaVip in Merksem: “Als zorgkoppel zullen we 10 mensen met een beperking opvangen”

Een VillaVip is een hedendaagse en kleinschalige woning waar tien jongeren of volwassenen met een fysieke of mentale beperking kunnen samenwonen met een zorgkoppel. “Je zou het kunnen vergelijken met een kangoeroewoning, maar het samenleven is nog intenser. We zullen bijvoorbeeld altijd samen eten en tv-kijken”, vertelt Wim Coel, toekomstige zorgouder van de VillaVip in Merksem.