"House of Gucci", "Clark" of "Candy": het succes achter waargebeurde fictie ontrafeld

Maar het is vaak wel de moeite waard want het publiek smult van waargebeurde fictie. Van zodra je de pancarte ‘based on a true story’ ziet, is je aandacht getrokken. "Het is een ander soort enterainment-ervaring. Het speelt in op ons gevoel van verbondenheid met de mensen rondom ons", verklaart De Ridder. "Je voelt ‘dat het echt was’. En dan ga je al eens nadenken: 'Waar was ik toen en wat was ik aan het doen?'. Je gaat het op je eigen leefwereld betrekken."