Tijdelijke aanpassingen bij tram 2 en 4 in Antwerpen

De Lijn gaat tijdelijk het traject van tramlijn 2 inkorten en de dienstregeling van tramlijn 4 in Antwerpen aanpassen. Dat is nodig, omdat die trams op bepaalde stukken van hun traject slechts tien kilometer per uur kunnen rijden, wat voor ongemakken bij de reizigers zorgt. “De tramsporen zijn in een te slechte staat en moeten dringend vervangen worden.”