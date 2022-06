Tongeren wil elke nieuwe baby aankondigen met brandende lamp in binnenstad

In het Vesalius Ziekenhuis in Tongeren worden elk jaar zo'n 600 baby's geboren. Barbara Wyckmans, de intendant van het cultuurfestival MoMeNT in Tongeren is er door verwonderd. "Ik hoorde de directeur van het ziekenhuis dat tussen neus en lippen vertellen. Maar 600 kinderen, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Want dat zijn 600 kinderen die levenslang op documenten zullen noteren dat ze geboren werden in Tongeren. Dus of ze nu in België of Wallonië of Australië gaan wonen, ze zullen Tongeren blijven schrijven."