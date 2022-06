Trajectcontroles in 12 straten in Bilzen vanaf september geleidelijk in werking

Er is al een tijdje een politieke rel rond de geplande trajectcontroles in Bilzen. Die zullen door een privébedrijf beheerd worden en dat bedrijf zal ook de boetes innen. Oppostiepartij N-VA vindt dat het de taak is van de overheid om boetes te innen en denkt dat privébedrijven enkel uit zijn op winst maken. "We kiezen voor een privébedrijf omdat het gaat om een investering van ongeveer 1,2 miljoen, een uitgave die wij nu als stad niet moeten doen, en we staan ook niet in voor het onderhoud of herstellingen. In ruil mag het bedrijf een deel van de boetes houden, een ander deel wordt doorgestort aan de stad."