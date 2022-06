Trein in Iran botst in het donker met werfkraan: 17 doden, tientallen gewonden

Iraanse treinen crashen wel vaker. In 2004 ontplofte een Iraanse goederentrein die was geladen met chemische stoffen. Er kwamen maar liefst 320 omstaanders om in vijf omliggende dorpen. In 2016 ontspoorde een trein waarbij tientallen mensen omkwamen. Het Iraanse spoornetwerk is 14.000 kilometer lang.

Eind vorige maand kwamen er in Iran ook al 41 mensen om toen een gebouw in aanbouw instortte. Dat leidde tot hevige straatprotesten tegen de Iraanse regering, die volgens de demonstranten corrupt en laks is voor controles in de bouwsector.